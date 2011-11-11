МАУ повторно отправила рейс «Киев-Амстердам»

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» около 12.00 пятницы повторно отправила 109 пассажиров рейса PS 101 по маршруту «Киев-Амстердам».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, для осуществления рейса использовался самолет, предназначавшийся для пассажиров рейса «Киев-Женева». В свою очередь пассажиры, которые приобрели билеты на женевский рейс, будут перенаправлены на другие рейсы, отметили в компании.

В компании рассказали, что самолет, вылетавший по маршруту «Киев-Амстердам» утром в 6.50, был вынужден вернуться в «Борисполь» из-за проблем с шасси. Решение о возвращении в аэропорт было принято экипажем борта около 8.30, когда самолет находился над Львовом. Основанием для принятия решения стали показания приборов, сигнализировавшие о том, что левая стойка шасси находится в неубранном состоянии. После этого самолет благополучно приземлился в аэропорту. При этом при посадке все шасси вышли нормально, и ни один из пассажиров не пострадал.

В компании подчеркнули, что статус аварийной посадке был присвоен аэропортом. В пресс-службе также сообщили, что расследованием инцидента по поручению Госавиаадминистрации проведет комиссия МАУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность МАУ – это пассажирские и грузовые перевозки. Флот компании состоит из 19 самолетов «Боинг-737» различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).