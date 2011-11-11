«Укрзализныця» централизует диспетчерское управление движением поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныця”) намерена создать вертикально интегрированную систему управления перевозочным процессом, основанную на максимальной централизации.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства со ссылкой на начальника технического управления Главного управления перевозок «Укрзализныци» Нину ЛИПОВЕЦ, в рамках централизации в Киеве будет создан Главный центр управления движением поездов (ГЦУП), а на железных дорогах - региональные центры управления движением поездов (РЦУП), в состав которых войдут районные центры.

«На начальном этапе дорожные центры планируется включить в структуру железных дорог, а на Главный центр будут возложены задачи по управлению движением поездов на основных транспортных направлениях», - отмечает в сообщении.

На сегодня определено, что из ГЦУП будет управляться движение поездов по направлениям: Донецк - Полтава - Киев - Коростень - Шепетовка - Львов (главный пассажирский ход); Ясиноватая — Чаплино — Нижнеднепровск - Узел - Знаменка - Мироновка - Фастов - Казатин - Здолбунов — Львов; Зерновое — Жмеринка - Одесса;- Львов - Тернополь — Жмеринка; Казачья Лопань - Харьков - Запорожье - Мелитополь — Симферополь; Тополи - Купянск - Харьков - Основа - Полтава - Кременчуг - Знаменка - Помошная — Одесса; Знаменка - Николаев - Вадим — Джанкой; Волноваха - Камыш Заря - Пологи - Запорожье - Тимково - Помошная — Котовск.

Также «Укрзализныця» сообщает, что сокращения штатов в ходе реорганизации не планируется.

«Коллектив диспетчеров Главного центра управления целесообразно комплектовать с привлечением работников из регионов. Произойдет перераспределение специалистов. Мы планируем привлекать на стажировку с перспективой работы в ГЦУП людей с железных дорог», - отмечает Н. ЛИПОВЕЦ.