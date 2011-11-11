ДТП в Харьковской области: пострадали 8 пассажиров микроавтобуса
14:40, 11 ноября 2011Транспорт/Связь
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В Изюмском районе Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 8 пассажиров микроавтобуса.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Министерства внутренних дел Украины, авария произошла утром 10 ноября на 607-м км автодороги Киев – Харьков – Довжанский.
Водитель Volkswagen lt35 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП восемь пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения, и были доставлены в больницу. Ведется следствие.
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