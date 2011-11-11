«Укрзализныця» до 14 ноября полностью откроет предварительную продажу билетов

«Укрзализныця» сегодня, 11 ноября, открывает предварительную продажу билетов на 70-75 пар поездов на даты после 3 декабря, на остальные поезда продажа откроется до 14 ноября.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на заместителя начальника Главного пассажирского управления Ярослава ПЕТИНОВА, вынужденная задержка с открытием предварительной продажи билетов на даты после 3 декабря была связана с необходимостью согласования времени отправления.

С момента открытия продажи билетов на все поезда, которые будут отправляться с 3 декабря, проездные документы будут оформляться с точным указанием времени отправления, прибытия, следования промежуточными станциями согласно новому согласованному графику движения поездов.

«Пересогласовывать график движения поездов, в результате чего была закрыта продажа железнодорожных билетов на даты после 3 декабря, «Укрзализныця» была вынуждена в связи с переходом Украины на зимнее время», - отмечается в сообщении.

Напомним, что решение о переходе Украины на зимнее время было принято Верховной Радой 18 октября 2011 г., когда график движения поездов был уже полностью согласован с железнодорожными администрациями соседних государств.

В связи с переходом на зимнее время, впервые в истории стран СНГ разница во времени между Украиной и Российской Федерацией составила два часа.