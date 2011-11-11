HP сохранит подразделение персональных систем

Компания НР (США) объявила о завершении своей оценки стратегических альтернатив для Группы персональных систем (PSG) и о решении оставить ее частью компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам президента и главного исполнительного директора компании НР Мэг ВИТМАН, компания «объективно оценила стратегические, финансовые и операционные аспекты отделения PSG», и после проведения анализа «стало понятно», что сохранение PSG в составе HP «является предпочтительным» для клиентов и партнеров, для акционеров и сотрудников.

«HP и PSG тесно связаны между собой, и вместе - сильнее», - сказала она.

В проведении стратегического анализа участвовали эксперты по различным направлениям. Проведенные оценки показали всю глубину интеграции в отношении ключевых операций: поставок, информационных технологий и закупок, а также степень влияния PSG на формирование портфеля решений HP и общую ценность бренда. И, наконец, затраты, необходимые на преобразование PSG в автономную компанию, несоизмеримы с любыми преимуществами разделения.

Таким образом, была подтверждена целесообразность действующей стратегии HP как для клиентов, так и для акционеров. PSG является ключевым компонентом стратегии HP, направленной на предоставление качественных продуктов и услуг, на формирование долгосрочных отношений с потребителями, а также корпоративными клиентами – представителями малого и среднего бизнеса.

PSG является новатором в области современных технологий, а также рекордсменом по рентабельности. Подразделение является ведущим производителем персональных компьютеров. В 2010 финансовом году его доход составила 40.7 млрд. долл.

Справка УНИАН. HP - крупнейшая в мире технологическая компания, которая предлагает семейство продуктов, охватывающее системы печати, персональные компьютеры, программное обеспечение, услуги и ИТ-инфраструктуру. Чистый доход компании в 2010 финансовом году составил 126 млрд. долл.