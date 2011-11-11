57% пользователей соцсетей не хотят контактировать с брендами через медиа

Согласно результатам глобального исследования компании TNS (исследование TNS Digital Life), 57% пользователей социальных сетей Интернета в развитых странах не хотят контактировать с брендами через социальные медиа.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

При этом в США эта цифра возрастает до 60%, в Великобритании - до 61%. Существенным является барьер продвижения брендов через соцсети и в Украине – в нашей стране фактически половина пользователей (49%) не желают, чтобы компании, бренды контактировали с ними на подобных ресурсах.

Соревнуясь друг с другом в Интернете, компании во всем мире создают свои профили в социальных сетях, на Facebook, YouTube и т.п., чтобы быстро и дешево общаться с потребителями. Но исследование TNS выявило, что без учета специфики целевой аудитории эти усилия в половине случаев напрасны.

«Компании тратят время и деньги, пытаясь достичь людей онлайн, не осознавая, что многих возмущает такое вторжение крупных брендов в социальные сети пользователей Интернета», - отмечается в сообщении.

Директор по развитию TNS Мэтью ФРОГГАТТ считает, что мир онлайн несомненно предоставляет огромные возможности для брендов, однако реализовать этот потенциал можно только применяя четко таргетированные маркетинговые стратегии. «Выбирая неверный канал или просто сливаясь с потоком онлайн-шумихи, компании рискуют оттолкнуть потенциальных потребителей и помешать росту своего бизнеса”, - отметил он.

В то же время, согласно исследования, 54% пользователей в мире (47% в Украине) признают, что социальные сети являются подходящим местом для того, чтобы узнавать о продуктах. Исследование также выявило большие географические различия, указывающие на риски тех брендов, которые применяют очень обобщенные подходы, не учитывающие потребности различных пользователей.

Некоторые быстроразвивающиеся рынки оказались намного более открыты брендам в социальных сетях. Например, только 33% колумбийцев и 37% мексиканцев не хотят, чтобы их беспокоили бренды в социальных сетях. С другой стороны, 59% пользователей в быстроразвивающихся странах считают, что социальные сети – приемлемое место для того, чтобы узнавать информацию о брендах.

Исследование TNS Digital Life также проливает свет на актуальный вопрос: почему люди все-таки взаимодействуют с брендами онлайн. 46% тех, кто размещает свои комментарии о компаниях, делают это, желая поделиться советом. В Украине этот показатель несколько выше, он составляет 50%.

Результаты исследования также показали, что люди в Интернете чаще хвалят бренды, чем ругают (13% и 10% в мире, 12% и 9% в Украине соответственно).

Однако мотивация онлайн-комментаторов может быть и корыстной. 61% потребителей в мире (66% в Украине) поддерживают контакт с брендом онлайн ради акций и специальных предложений.

Изучая глобальные контрасты, компания TNS обнаружила, что потребители быстрорастущих рынков имеют огромное желание тратить больше времени и денег в Интернете, чем сейчас. И это открывает брендам большие возможности для роста.

Однако в этих странах необходимо решить еще множество проблем, связанных с инфраструктурой, прежде чем компании смогут действительно проникнуться энтузиазмом к цифровому миру. Почти половина (48%) пользователей в быстроразвивающихся странах (в Украине – только 22%) могли бы больше использовать Интернет, если бы он был дешевле. Их число резко возрастает в Африке: до 81% людей в Гане, 71% в Нигерии и 68% в Кении.

Аналогично, если на развитых рынках только четверть пользователей рассматривают социальные сети как подходящее место для покупки товаров, в быстроразвивающихся странах эта цифра достигает 48%, в том числе в Украине – 42%.

Если говорить о практике онлайн-покупок, азиатские потребители лидируют в освоении коллективных покупок и покупок через мобильный телефон. Почти половина (46%) потребителей в Китае уже используют инструменты коллективных покупок – резко отличаясь от Европы, где процент пользователей низкий - всего 6% в Швеции и Финляндии и 10% в Украине.

Популярность покупок с помощью мобильных телефонов также высока в этом регионе: 34% пользователей мобильного Интернета в Китае и Южной Корее совершают покупки с помощью своих телефонов по сравнению с 16% в Украине.

Справка УНИАН. Исследование TNS Digital Life – всестороннее изучение 72 000 пользователей в 60 странах.

TNS работает в более чем 80 странах, входит в Kantar, одну из крупнейших в мире групп, предоставляющую инсайты и информационно-консультационные услуги.

Kantar Group объединяет 13 компаний. В группе работает почти 29 тыс. человек в 100 странах, и предлагается широкий спектр исследовательских и консультационных услуг.