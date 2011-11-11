Количество абонентов мобильной связи в Украине выросло до 54,85 млн.

Количество абонентов сотовой мобильной связи в Украине увеличилось в Украине в 3 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 0,5% или на 250 тыс. и составило почти более 54,85 млн. чел.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госстата Украины.

Из них 30,11 млн. абонентов сотовой связи являлись домашними абонентами, что на 2% меньше, чем в 3 квартале 2010 года.

Количество абонентов транкиноговой связи снизилось за отчетный период на 0,7 тыс. абонентов и составило 8 тыс., из них 1 тыс. домашних абонентов (на 0,7 тыс. меньше чем в 3 квартале 2010 года).

По данным Госстата, в Украине на конец 3 квартала 2011 года не осталось абонентов пейджинговой связи.

Количество абонентов радиальной радиосвязи «Алтай» в 3 квартале 2011 года составило 0,4 тыс. (из них 0,2 тыс. домашних пользователей), что на 0,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2010 года.