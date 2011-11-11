НКРС объявила тендеры на дополнительные полосы радиочастот для CDMA-800

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о проведении тендеров на получение лицензий на пользование дополнительными полосами радиочастот для радиотехнологии «цифровая сотовая радиосвязь CDMA-800» в Тернопольской и Хмельницкой областях, поскольку объемы радиочастотного спектра, заказанные претендентами на получение дополнительных полос радиочастот, превышают объемы спектра, который подлежит распределению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

На тендеры выставлены полосы радиочастот 841,715.842,965/ 886,715.887,965 Мгц в Тернопольской области и 840,455.841,705/ 885,455.886,705 Мгц в Хмельницкой области. Ширина каждой полосы – 2,5 Мгц. Срок действия лицензий будет установлен до 2016 года.

Сообщение от субъектов ведения хозяйства о намерении принять участие в тендерах и другие документы тендерных предложений принимаются Комиссией в рабочие дни с 21 ноября до 17.00 15 декабря 2011 года. Победителем тендера может быть признан только такой субъект ведения хозяйства, который уже имеет лицензию на пользование РЧР в соответствующей области. Дата начала тендеров – 23 февраля 2012 года.