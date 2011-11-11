Профобъединения связи просят Президента повлиять на органы власти

Действия местных органов власти ряда городов Украины создают препятствия для предпринимательской деятельности в сфере связи.

Об этом говорится в открытом письме УСПП, Интернет ассоциации Украины (ИНАУ), ассоциации "ТЕЛАС", Ассоциации "ТПУ" Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно дискриминационных действий со стороны органов местной власти относительно субъектов предпринимательской деятельности в сфере телекоммуникаций, предоставленном УНИАН в пресс-службе ИНАУ.

Как отмечается в письме, местные органы власти Киева, Симферополя, Харькова, Винницы, Львова, Одессы, Николаева и других городов продолжают создание ряда коммунальных предприятий (КП), которые выполняют посреднические функции между операторами/провайдерами телекоммуникаций и балансодержателями объектов коммунальной собственности, что приводит к монополизации рынка, дискриминации субъектов ведения хозяйства и созданию механизмов вывода средств из высокотехнологичной отрасли телекоммуникаций на другие, непрофильные цели.

По данным авторов письма, в последнее время в разных районах Киева и ряда областных центров участились случаи преднамеренного повреждения линий связи.

«По имеющейся информации, такие методы активной борьбы с операторами и провайдерами телекоммуникаций избрали отдельные представители местной власти и КП ради желания обеспечить полный контроль над доступом телекоммуникаций к потребителям», - говорится в письме.

Невзирая на то, что собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу, а государство должно обеспечивать защиту прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства и иметь социальную направленность экономики, по мнению авторов письма, после «увлечения» рынка телекоммуникаций под перераспределение могут попасть и мощные рынки электро-, газо- и теплоснабжения, сети которых также находятся в коммунальной собственности.

Авторы письма просят Президента «способствовать ускорению внедрения в Украине европейских подходов» относительно гарантирования со стороны государства для всех участников рынка свободного доступа к использованию инфраструктуры “последней мили” телекоммуникаций, осуществления реальных, практических шагов относительно демонополизации этого сегмента рынка путем поощрения инвестиций в развитие инфраструктуры, законодательного запрещения нецелевого использования средств на развитие инфраструктуры, которые поступают в виде платы за доступ, содействия органами местного самоуправления росту конкуренции, в том числе и за счет использования альтернативных возможностей доступа к абонентам – прокладки воздушных линий, построения дополнительных слаботочных сетей и т.п.