Изменения в положение о реестре РЭС и ИУ сократят сроки допуска новых типов телефонов – НКРС

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о внесении изменений в Положение о порядке и форме ведения Реестра радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ), которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Действующий документ был утвержден решением НКРС от 03.11.2005 г. № 117 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 28.12.2005 г. под № 1574/11854.

Принятие этих изменений относительно обобщенных решений НКРС об определении возможности применения некоторых типов РЭС со стандартизированным радиоинтерфейсом предоставит возможность сократить сроки допуска на рынок Украины новых типов РЭС массового производства, которые отвечают этим требованиям (радиотелефоны и радиотерминалы сотовой связи, разнообразные устройства короткого радиуса действия и т.п.).

Вместе с тем, нуждается в усовершенствовании порядок обращения заявителей в НКРС по поводу внесения в Реестр нового типа РЭС, технические характеристики которого отвечают установленными требованиям к радиоинтерфейсу. Во-первых, это сократит количество обращений заявителей в НКРС и, во-вторых, предоставит возможность комиссии внедрить основные принципы, определенные в Директивах Европейского парламента и совета, а именно: 1999/5/ЕС о радиооборудовании и телекоммуникационном терминальном оборудовании и взаимном признании их соответствия, 2000/299/EC о создании первичной классификации радиооборудования и телекоммуникационного терминального оборудования и связанных с ними идентификаторах (с учетом требований Технического регламента радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 24.06.2009 г. № 679).

Изменения в Положение также создадут надлежащие условия для усовершенствования формы ведения Реестра с учетом необходимости внедрения электронного документооборота и электронного ведения Реестра, возможности обмена информацией, с автоматизированными системами заинтересованных центральных органов исполнительной власти, обобщения и аналитической обработки данных и т.п. Будут также усовершенствованы порядок ведения Реестра, формы заявочных документов, которые необходимо подать субъекту рынка для получения соответствующих решений НКРС, в частности, формы заявлений относительно определения возможности применения нового типа РЭС или ИУ на территории Украины и его Карточки тактико-технических данных. Пользователе РЧР отныне смогут получить информацию о сертификате соответствия (декларацию о соответствии) РЭС и ИУ, внесенного в Реестр, непосредственно на официальном сайте НКРС.

Документ будет подан на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.