Количество абонентов кабельного ТВ в Украине выросло до 3,47 млн.

Количество абонентов кабельного ТВ в Украине в 3 квартале 2011 года по сравнению с 3 кварталом 2010 года выросло на 1,3%, или на 45 тыс., и составило почти 3,47 млн. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом 3,45 млн. из них составляли домашние абоненты, что на 1,3% больше, чем в 3 квартале 2010 года.

Согласно данным Госкомстата, во 2 квартале 2011 года количество абонентов кабельного ТВ составляло более 3,44 млн., из них 3,42 млн. составляли домашние абоненты.