Количество абонентов кабельного ТВ в Украине выросло до 3,47 млн.
17:00, 11 ноября 2011Транспорт/Связь
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Количество абонентов кабельного ТВ в Украине в 3 квартале 2011 года по сравнению с 3 кварталом 2010 года выросло на 1,3%, или на 45 тыс., и составило почти 3,47 млн. чел.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.
Согласно сообщению, при этом 3,45 млн. из них составляли домашние абоненты, что на 1,3% больше, чем в 3 квартале 2010 года.
Согласно данным Госкомстата, во 2 квартале 2011 года количество абонентов кабельного ТВ составляло более 3,44 млн., из них 3,42 млн. составляли домашние абоненты.
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