Количество абонентов фиксированной телефонной связи снизилось до 12,23 млн.

Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине в 3 квартале 2011 года снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, почти на 1%, или на 115 тыс., и составило 12,228 млн. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом, согласно данным Госстата, количество абонентов фиксированной городской телефонной связи в Украине за отчетный период снизилось на 85 тыс. (на 0,9%), и составило 10,619 млн., из них количество домашних телефонов составило 8,658 млн. (падение более чем на 46 тыс.).

Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в 3 квартале 2011 года снизилось по сравнению с 3 кварталом 2010 года на 30 тыс., и составило 1,609 млн., из них количество домашних телефонов составило 1,471 млн. (падение по сравнению с 3 кварталом 2010 года на 30 тыс.).

Количество таксофонов фиксированной телефонной связи в Украине в 3 квартале 2011 года снизилось, по сравнению с 3 кварталом 2010 года, почти на 12%, и составило 25 022 шт., из них 24 274 – в городской местности (снижение числа таксофонов более чем на 3,2 тыс. шт.), 748 – в сельской местности (снижение числа таксофонов более чем на 150 шт.).