Правительство ликвидирует госинспекцию по безопасности судоходства
17:33, 11 ноября 2011Транспорт/Связь
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Кабинет министров постановил ликвидировать Главную государственную инспекцию по безопасности судоходства.
Об этом говорится в постановлении правительства №1149 от 9 ноября 2011 года.
Согласно постановлению, главой комиссии по ликвидации госинспекции назначен заместитель начальника госинспекции Владимир ДОРОНИН.
Мероприятия по ликвидации Главной госинспекции по безопасности судоходства должны быть осуществлены в течение шести месяцев.
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