Ривненский облсовет просит не закрывать единственную в Украине действующую узкоколейку

Ривненский областной совет обратился с письмом в Министерство инфраструктуры Украины и Государственную администрацию железнодорожного транспорта с просьбой не закрывать единственную в Украине действующую узкоколейку, которая пролегает по двум северным районам области на расстоянии более 100 км по маршруту Заречное-Антоновка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, власть Ривненщины аргументирует свою просьбу тем, что автодорога между населенными пунктами Володимирецкого района разбита, а на ее капремонт нужно 55 млн. гривень. Поэтому узкоколейка - едва ли не единственное транспортное средство для жителей района.

Еще один главный козырь противников закрытия узкоколейки – ее исключительное значение для туристической привлекательности полесских районов области. Ведь ликвидация уникальной железной дороги поставит под угрозу прокладку новых туристических маршрутов, в частности реализацию проекта «Янтарный путь», который, согласно планам облгосадминистрации, предусматривает проведение фестивалей на каждой из станций по маршруту узкоколейки.

Напомним, что в сентябре 2011 года «Укрзализныця» заявила о намерении инициировать закрытие узкоколейной железной дороги Антоновка-Заречное, которой уже более 100 лет, из-за ее убыточности.