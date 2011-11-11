«Укрзализныця» c 2012 года введет гибкие тарифы на пассажирские перевозки

«Укрзализныця» с 2012 года планирует внедрить систему гибких тарифов на пассажирские перевозки, которая позволит железной дороге самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

«Наша задача — сделать тариф безубыточным. Мы уже делаем первые шаги, пробуем отдать министерству регулирование цены на билеты в вагонах СВ (спальный вагон — УНИАН). Кабмин не должен регулировать стоимость перевозок. Это - не его функция. Перехода к таким гибким тарифам можно ожидать в 2012 году. В текущем 2011 году мы не сможем, для этого нужно убедить регулирующие органы», - сообщил УНИАН заместитель министра инфраструктуры Владимир КОРНИЕНКО.

Он отметил, что такая система не означает повышения стоимости проезда, а в некоторых случаях будет предусматривать ее снижение.

«Нет ничего страшного в том, чтобы отпустить тариф. Если завтра опустить тариф на СВ, ничего не изменится. Его нужно сегодня снижать потому, что он поднят необоснованно, и СВ зимой ходят незагруженные. Отпустить тариф — не значит его поднять. Это значит сделать его гибким», - сказал замминистра.

Комментируя возможность изменения цен на проезд в различных типах вагонов, В.КОРНИЕНКО отметил, что «купейные вагоны должны хотя бы быть на уровне себестоимости, а СВ должны приносить прибыль».

В то же время В.КОРНИЕНКО подчеркнул, что изменения не затронут плацкартные вагоны.

«Плацкарт не нужно трогать. Плацкарт — это социальный вагон, у нас плацкартных вагонов — 50%. Их должно регулировать государство», - сказал он.

В.КОРНИЕНКО отметил, что формирование тарифов будет основано на спросе на проезд в данном направлении, в частности, проезд в будние дни может быть дешевле, чем в выходные и праздничные дни.