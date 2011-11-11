Подготовка транспортно-дорожного комплекса к зиме завершится 15 ноября

Министерство инфраструктуры Украины намерено завершить подготовку предприятий транспортно-дорожного комплекса к работе в зимних условиях 15 ноября 2011 года.

Как сообщает Минифраструктуры, для осуществления перевозок зимой отремонтировано 2468,66 км железнодорожного пути, 415 единиц тягового подвижного состава, 15,155 тыс. грузовых и 4,851 тыс. пассажирских вагонов.

Также в железнодорожном хозяйстве подготовлено 234 единицы снегоочистительной и снегоуборочной техники, создано почти две тысячи дежурных аварийных бригад, в частности, 313 - по ремонту зданий и сооружений и 507 - по энергохозяйству.

Для обеспечения проезда по автомобильным дорогам общего пользования подготовлено почти 4,5 тыс. единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники, заготовлено 818,6 тыс. куб. м. песка и 73,2 тыс. тонн технической соли.

Оперативно реагировать на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на дорогах во время осложнения погодных условий - метелей, снежных заносов, гололедицы, будут четыре региональных мобильных отряда, оснащенных современной мощной снегоуборочной техникой.

На морском и речном транспорте подготовлено 34 буксира ледокольного класса, 249 плавсредств портофлота, а также 47 единиц снегоочистительной техники.

В государственных и коммунальных аэропортах создаются запасы химических реагентов для борьбы с гололедом, подготовлены 164 единицы специальных машин и аэродромных механизмов, 116 средств радиотехнического обеспечения и оборудования.

Специалисты соответствующих служб аэропортов уже прошли подготовку к работе в осенне-зимний период.