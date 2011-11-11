«Укрзализныця» модернизирует взаимодействие с таможней

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена в 2012 году внедрить на всех пограничных станциях автоматизированную систему передачи таможне всей необходимой информации в электронном виде.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», на сегодняшний день такая система внедрена на трех опытных полигонах на пограничных станциях Бережесть, Харьков и Купянск.

«В следующем году такое взаимодействие будет осуществляться уже со всех пограничных станций», - цитирует пресс-служба заместителя начальника Главного управления информационных технологий «Укрзализныци» Вячеслава ВЕЛИКОДНОГО.

По его словам, модернизация взаимодействия с таможней позволит сократить время обработки поезда в среднем на два часа.

Кроме того, «Укрзализныця» намерена наладить сотрудничество с таможней по применению цифровой подписи, что позволит оперативно оформлять документы на грузы не только внутреннего сообщения, но и ускорить отправку грузов в порты.

«Клиент может просить таможню поставить в автоматизированной системе отметку о том, что она позволяет вывозить груз за границу», - отмечает В.ВЕЛИКОДНЫЙ.