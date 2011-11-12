На воскресенье синоптики прогнозируют незначительное похолодание

На завтра в Украине синоптики прогнозируют незначительное похолодание.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 13 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатском регионе, горах Крыма и местами в восточных областях 6-9° мороза; днем 0-5° тепла, в Закарпатье до 8°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.