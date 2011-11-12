Закрытие сделки по получению Renault-Nissan контроля в "АвтоВАЗе" откладывается на 2012 год

Альянс Renault-Nissan планирует в 2012 году закрыть сделку по увеличению своей доли в крупнейшем российском производителе легковых автомобилей ОАО "АвтоВАЗ"до контрольной, заявил в субботу журналистам источник, близкий к переговорам, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Renault Карлос Гон сообщал, что рассчитывает закрыть сделку в 2011 году.

"В этом году вряд ли, так как сложная структура сделки. Скорее всего она (сделка - ред.) будет закрыта в следующем году", - сказал источник в кулуарах международной финансовой конференции, организованной Сбербанком.

При этом он отметил, что после увеличения доли альянса в "АвтоВАЗе"до контрольной Renault может получить в "АвтоВАЗе" 35% акций, а Nissan - 15%.

В настоящее время основные акционеры "АвтоВАЗа" - госкорпорация "Ростехнологии", "Тройка Диалог" и французская компания Renault - владеют по 25% его акций.

Справка. ОАО "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России. По итогам января-октября 2011 года в России реализовано 493,2 тысячи автомобилей Lada, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 17,1%.