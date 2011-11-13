М. Головацкий: "Управлению поставили задачу - упразднить человеческий фактор"

«Выращивая кадры, мы повышаем эффективность работы предприятия»

В УЗ я пришел в 1999-м году. Я четко понимал ту ситуацию, которая сложилась, в частности, то, что органа управления ж/д транспортом в Украине не было. Поэтому пришлось и аппарат организовывать, и одновременно учиться им управлять.

В то время создалась довольно удачная структура аппарата, и это подтвердилось временем: его основа существует по нынешнее время. А полноценный коллектив главка сформировался где-то к концу 2000 года. Он просуществовал почти в полном составе до 2010 года, ротация происходила только по естественным причинам.

В 2000-м году остро встал вопрос об объективности подбора кадров, критериев их профпригодности, максимального ухода от «человеческого фактора» при назначении на ту или иную должность. Этого можно было достичь только с помощью автоматизированной системы, поэтому была разработана и постепенно внедрена АСУ Кадры. Ситема позволяет в течение 30 минут получить информацию о любом работнике: его продвижении по службе, награждении за работу и проч.

Сейчас в УЗ также существует также система тестирования. Управлением разработано около 400 тестов для представителей разных специальностей. У нас тестируются перед выпуском и студенты профильных вузов: таким образом мы можем проверить уровень их знаний.

Управление работает над внедрением современных методов обучения. В частности, был разработан 3-х уровневый электронный учебник: для монтеров пути, бригадиров и мастеров. С графиками, флэш-анимацией, видео - там, где материал сложный, выбирали наиболее доступный вид изложения. Кроме того, учебник содержит тесты и нормативную базу, и в ближайшее время мы его раздадим работникам.

Управление разработало положение о деятельности детских железных дорог, закрепив их за «взрослыми» и определив порядок финансирования. Кстати, по оценке коллег из РФ, наши малые дороги лучше организованы, несмотря на гораздо меньший объем финансирования.

Также были внедрены должности психолога. Сейчас психолог есть и в главке, и в управлениях дорог, это позволяет раскрыть внутренний потенциал сотрудников. Вкладывая в кадры, мы повышаем эффективность работы предприятия, потому что работники потом отдают свой потенциал предприятию.

«С требовательным руководителем работать и сложно, и интересно»

Задача управления кадров – организовать работу аппарата так, чтобы он безукоризненно помогал выполнять свои функции руководителю. Вспоминая прежних генеральных, безусловно, запомнился период работы с Кирпой. Я проработал с ним 5 лет и прошел хорошую школу. Георгий Николаевич был руководитель такого масштаба, что аппарат вначале психологически не был готов с ним работать. Он ставил настолько объемные задачи, что в «ручном режиме» их выполнить было невозможно. И автоматизированная ситема "Кадры" нас просто спасла.

Нечто подобное происходит и сегодня. При нынешнем генеральном директоре работать и интересно, и одновременно тяжело. Хотя бы потому, что он рискнул начать системную реформу отрасли.

Реформа должна опираться на подготовленные кадры, поэтому мы выходим на новый уровень подготовки молодых специалистов. УЗ существенно отстала от конкурентов, потому что не все руководители ведомства в свое время понимали важность этого вопроса. Ответ был один: нет денег. Но если нет денег на персонал, то со временем и персонал сработает так, что не станет денег в отрасли.

В связи с этим в следующем году будет запущен пилотный проект по созданию «золотого фонда» УЗ. Каждая из 6 дорог на выпускном курсе отберет 10 студентов профильных вузов. Эти студенты подпишут с ведомством договор на 5 лет, им будет предложена конкретная должность и дополнительная стипендия. По замыслу гендиректора, эти студенты будут одними из первых кандидатов на включение в программу долевого кредитования жилья 30+70 (30% платит работник, а на остальные 70% ему предоставляется беспроцентный заем сроком до 20 лет. – Ред.)

С кандидатами также будут проводиться дополнительные практические занятия, потому что, как вы знаете, Минобразования резко уменьшило количество часов практики.

Также в перспективе в системе УЗ будет создан трехуровневый учебный центр для подготовки кадров для железных дорог и их системного повышения квалификации в дальнейшем. Сейчас много рабочих специальностей требут очень высокой квалификации, а уровень подготовки ПТУ оставляет желать лучшего. Как показывают расчеты, это обойдется значительно дешевле, чем подготовка специалистов в других учебных заведениях.