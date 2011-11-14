Производство легковых авто в Украине за 10 месяцев выросло на 42%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-октябре т.г., по оперативным данным, увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 80,702 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-октябре т.г. увеличилось на 41,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3 002 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине за 10 месяцев т.г. сократилось на 36,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 784 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, до 74,992 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 76,5% – до 2 693 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,2 раза – до 5 129 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.