«Еврокар» за 10 месяцев увеличил производство автомобилей на 52%

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Закарпатская обл.) в январе-октябре т.г. увеличило производство автомобилей различных марок на 51,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 8,588 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в октябре т.г. «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 62,8%, по сравнению с октябрем 2010 года, до 1 385 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок в 2 раза, по сравнению с 2009 годом, до 7,195 тыс. штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.