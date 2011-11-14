Столичные автопроизводители увеличили перечисление налогов в бюджет в 7,6 раз

Столичные автопроизводители в январе-сентябре 2011 года перечислили в государственный бюджет 24 млн. грн. налогов, что в 7,6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

Относительно отчетности по НДС, объемы поставок продукции автомобилестроения выросли на более 700 млн. грн. Согласно данным Главного управления статистики в г. Киев, столичные предприятия машиностроения в январе-сентябре т.г. увеличили поставки на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2010 году. В частности, уплата налога на прибыль в 2011 году увеличилась в 1,8 раза, НДС - в 2,1 раза.

Напомним, по данным ГНСУ, предприятия автомобильной отрасли в целом в январе-сентябре 2011 года перечислили в государственный бюджет 1,1 млрд. грн., что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.