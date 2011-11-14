КрАСЗ за 10 месяцев увеличил производство легковых автомобилей на 2,3%

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-октябре 2011 года увеличил производство легковых автомобилей различных марок и модификаций на 2,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 5 309 штук, а также произвел 200 грузовых автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.

В сообщении отмечается, что в октябре т.г. КрАСЗ произвел 5 700 легковых автомобилей, что на 3,7% меньше, чем в октябре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 69,2%, по сравнению с 2009 годом, - до 6 341 штук.

Справка УНИАН. Совместное украинско-российское предприятие "Кременчуг-автоГАЗ" перерегистрировано в июле 2001 года в ООО "Кременчугский автосборочный завод". В 2000 году основным учредителем и генеральным дилером предприятия стала корпорация "Автоинвестстрой" (в настоящее время - "АИС"). Мощность завода составляет 40 тыс. автомобилей в год.

Производственные площади (26,0 га.) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.