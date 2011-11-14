Intel и Toyota разработают новое поколение информационно-развлекательных систем

Корпорация Intel (США) и Toyota Motor Corporation (Япония) объявили о совместной работе над следующим поколением информационно-развлекательных систем, которые откроют новые возможности применения современных мобильных технологий в автомобилях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Intel.

Согласно данным Mobile Future, автомобили, оборудованные средствами связи с Интернет, представляют собой третий по темпам роста технологический сегмент после смартфонов и планшетов. В автомобилях все чаще используются встроенные технологии для взаимодействия с цифровым контентом. Ожидается, что объем рынка полупроводниковых компонентов для информационно-развлекательных систем и систем телематики вырастет с 5,6 млрд. долл. в 2010 г. до 8,7 млрд. долл. в 2018 г.

Intel и Toyota решили совместно адаптировать функционал в мобильных устройствах, которыми водители и пассажиры пользуются в повседневной жизни, и сделать возможным их использование в транспортных средствах.

Intel и Toyota намерены интегрировать современные технологии в транспортные средства, сделать их понятными и удобными. Стороны планируют разработать принципы взаимодействия пользователя с системой, которые будут включать сенсорный ввод, технологии распознавания голоса и жестов и управления информацией.

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности, процессоров для компьютеров.