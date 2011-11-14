«МТС Украина» запустила в эксплуатацию станции CDMA нового поколения

Оператор мобильной связи «МТС Украина» запустил в Киевской области первые базовые станции с поддержкой стандарта передачи данных CDMA2000 1хEV-DO EV-DO Rev.B/B+, обеспечивающего более высокую передачу данных для пользователей сервиса «МТС Коннект 3G».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В рамках комплексной программы по переводу CDMA-сети МТС на новый стандарт, оператор установил на базовых станциях (БС) в Киевской области модули Alcatel MC-EVM. Данное оборудование, выполняющее функции формирования радиоканала, обеспечивает полную совместимость БС с новой технологией.

После установки модулей на все БС, МТС приступит к финальной стадии перехода на Rev.B/B+ – расширению ядра сети и подготовке транспортной сети, обеспечивающей передачу данных между БС. Кроме того, на протяжении текущего и следующего года МТС планирует построить и расширить порядка 500 базовых станций в рамках реализации программы по увеличению существующего покрытия и повышения общей емкости CDMA-сети оператора.

На данный момент на всей CDMA-сети «МТС Украина» обеспечена программная поддержка технологии Rev.B за счет установки программного решения CDMA Multi Carrier EV-DO Revision B/B+ (MC EV-DO). Это уже позволяет обеспечить обмен данными на скоростях 9,3/5,4 Мб/с (прием/передача данных) на одного абонента. В перспективе суммарный показатель скорости будет увеличен до 14,7/5,4 Мб/с.

МТС планирует осуществить коммерческий запуск сети стандарта Rev.B/B+ и выпустить модемы для работы с новой версией сервиса уже в начале следующего года.

Проект по внедрению и тестированию технологии CDMA2000 EV-DO Rev.B/B+ реализуется при поддержке компаний Alcatel-Lucent и «СИТРОНИКС Информационные Технологии».

Справка УНИАН. Услуга «МТС Коннект 3G» доступна абонентам более чем в 230 населенных пунктах по всей Украине: во всех областных центрах, а также в больших и малых городах областного и местного подчинения. Услуга «MTС Коннект 3G» предоставляет высокоскоростной интернет-доступ по беспроводным каналам технологии третьего поколения связи. Максимальная скорость при входящем трафике может достигать 3,1 Мбит/с.

Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,99 млн. абонентов. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. грн. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).