14-20 ноября в Украине пройдет Неделя безопасного движения

14-20 ноября в Украине под эгидой ООН пройдет Неделя безопасного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ, отметив, что такое мероприятие проходит в Украине уже в третий раз.

“Цель Недели – сделать наши дороги безопаснее. Ведь, невзирая на то, что в течение четырех лет мы имеем стабильную тенденцию к снижению дорожно-транспортных происшествий, аварийности в государстве, следует отметить, что проблема аварийности остается актуальной”, – сказал В.ЛОЗОВОЙ.

Он сообщил, что лозунг Недели безопасного движения – “Партнерство во имя безопасности!”.

Как подчеркнул В.ЛОЗОВОЙ, по уровню смертности вследствие ДТП Украина занимает 5 место в Европе. По его словам, основными причинами аварий остаются управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости, не соблюдение безопасной дистанции, нарушение правил пешеходами, а также игнорирование использования ремней безопасности.

В.ЛОЗОВОЙ также отметил факторы, которые влияют на рост аварийности на дорогах: “В первую очередь, среди молодых участников дорожного движения характерно отсутствие необходимого опыта и переоценка собственных способностей”.

Он сообщил, что в рамках Недели безопасного движения будет проводиться сотрудничество с волонтерами, профилактическая работа с водителями, которые допускают незначительные нарушения правил дорожного движения, и мероприятия в учебных заведениях.

В свою очередь, директор Департамента безопасности отрасли Министерства инфраструктуры Украины Юрий ГЕРЖОД заметил, что продолжается работа по законодательному внедрению системы видеонаблюдения на дорогах и железнодорожных переездах. “Сегодня уже таких систем шесть построено на каждой железной дороге. И есть план сооружения 30-ти на особо опасных железнодорожных переездах”, – сообщил он.

Также Ю.ГЕРЖОД отметил необходимость внесения изменений в статью 123 Административного кодекса Украины о правонарушениях для водителей коммерческого транспорта, которые осуществляют перевозку пассажиров или опасных грузов.

“Если нарушаются правила дорожного движения при проезде через железнодорожный переезд – лишение прав управления на срок от 1 до 3 лет”, – сказал он.

Ю.ГЕРЖОД сообщил, что с 2012 года планируется внедрение использования ремней безопасности в автобусах на междугородных маршрутах, обустройство автобусов и грузовиков ограничителями скорости и тому подобное.

Как сказал президент ВОО “Ассоциация безопасности дорожного движения” Михаил БЕРЛИН, ситуация с количеством ДТП в Украине улучшается: в прошлом году в результате ДТП погибало 17 человек сутки в среднем, в этом году – 12 человек.

По его словам, согласно социологическим исследованиям, 70% украинцев очень проникаются ситуацией на дорогах. В то же время, сказал М.БЕРЛИН, исследования Вс емирного банка подтверждают, что ежегодно экономика Украины теряет 5 миллиардов долларов в результате ДТП.

“Неделя безопасности дорожного движения предусматривает решение двух вопросов: это информированность людей о проблеме безопасности дорожного движения и стимулирование действий на всех уровнях”, – отметил заместитель генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Иван ГУМИНСКИЙ.

По его словам, нужно пересмотреть закон об обязательном страховании гражданской ответственности. Одним из основных проблемных вопросов в законе И.ГУМИНСКИЙ назвал возмещение за причиненный вред жизни и здоровью пострадавших в ДТП лиц.

И.ГУМИНСКИЙ отметил важность автомобильного страхования. “Мы ежемесячно выплачиваем не меньше 60 миллионов гривень”, – добавил он.

По его данным, за 2010 год пострадавшим по страховке выплачено 3,5 млрд. грн. “В текущем году мы выплатили 21 млн. грн. застрахованным пострадавшим по вине незастрахованных”, – добавил он.

Справка УНИАН. По официальной статистике, в 2010 году в Украине в авариях погибли 4709, травмированы – 38 917 человек. Каждый третий погибший – в возрасте до 29 лет.