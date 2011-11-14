ЕК предлагает разрешить использование сканеров тела в аэропортах

Брюссель. Еврокомиссия считает возможным разрешить странам-членам Европейского Союза использовать сканеры тела в аэропортах для усиления безопасности авиаполетов.

Об этом говорится в одобренном сегодня Еврокомиссией проекте закона, предусматривающем при этом жесткие условия использования таких сканеров.

«Сканеры безопасности являются значимой альтернативой существующим методам досмотра и очень эффективны для обнаружения как металлических, так и неметаллических объектов», - заявил ответственный за вопросы транспорта вице-президент Еврокомиссии Сиим КАЛЛАС.

В соответствии с предложенными правилами, предлагается разрешить использование сканеров, которые не сохраняют, не копируют, не распечатывают и не передают фотографии. При этом неавторизированный доступ к использованию фотографий должен быть запрещен.

Предложение Еврокомиссии содержит положение о том, что пассажиры должны быть проинформированы об условиях использования сканеров тела, а также иметь право отказаться от прохождения контроля на сканерах тела в пользу других методов досмотра.

При этом в список разрешенных к использованию сканеров тела включены только те, которые не используют рентгеновское излучение.

Пресс-служба Еврокомиссии отметила, что после 25 декабря 2009 года, когда была выявлена попытка провоза пассажиром пластиковой взрывчатки в самолете, следовавшем рейсом из Амстердама в Детройт, ряд стран-членов ЕС усилили меры безопасности в аэропортах, в том числе стали применять сканеры тела. Среди таких стран – Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Франция и Италия. В то же время, до сих пор не существует общеевропейских правил использования таких сканеров.