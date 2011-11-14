МВД поручено не перекрывать дороги во время проезда Литвина и Азарова

Существует поручение министру внутренних дел не перекрывать дороги и не регулировать движение, когда проезжают кортежи председателя Верховной Рады и премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН. При этом он не уточнил, кем именно такое поручение дано.

В то же время В.ЛИТВИН сказал, что «эта доверенность противоречит закону, который предусматривает соответствующее регулирование».

В.ЛИТВИН подчеркнул: «Я лично воспринимаю это с пониманием, поскольку иногда сам сажусь за руль в выходные, и даже в выходные дни довольно трудно передвигаться, особенно по Окружной дороге, когда выезжаешь на Житомир. И я понимаю людей, которые находятся в статусе водителя».

По словам В.ЛИТВИНА, что же касается перекрытия движения, когда проезжает Президент Украины, «я исходу из того, что глава государства избран народом и должен безопасно передвигаться туда, куда у него проложен маршрут».

«Пытаться предложить в этом плане какое-то решение – это поднять политическую волну, а результативного голосования в Верховной Раде не будет», - считает В.ЛИТВИН.