"Укрзализныця" отмечает снижение количества ДТП с начала года

За 10 месяцев 2011 года на железнодорожных переездах и путях "Укрзализныци" произошло 67 ДТП, в том числе 55 - на переездах и 12 на путях вне переездов. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года количество ДТП уменьшилось на 26 случаев - с 93 до 67. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП погибли 12 человек и 21 был травмирован. Количество пострадавших в ДТП в текущем году уменьшилось на 79 человек - с 112 до 33, в том числе количество погибших уменьшилось на 58 человек - с 70 до 12, количество травмированных - на 21 человека. Как отмечает пресс-служба, вины железной дороги ни в одном из случаев не выявлено.

На протяжении 10 месяцев 2011 года также произошло 144 случая незаконного вмешательства в работу железных дорог, против 172 за аналогичный период прошлого года.