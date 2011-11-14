21 пассажиский поезд из Украины в Беларусь поступает с опозданием из-за отмены "летнего времени"

Белорусская ж/д предупреждает пассажиров о поступающих с опозданием из Украины пассажирских поездах. Об этом сообщает пресс-служба БЖД.

В частности, в период с 30 октября по 02 декабря 2011г. из Украины в Беларусь с опозданием будет поступать 21 пассажирский поезд: 13 поездов, конечными пунктами которых являются станции Белорусской железной дороги и 8 транзитных поездов, следующих через территорию Беларуси в Россию и Литву.

Как отмечает пресс-служба, это вызвано принятым 18 октября 2011г. решением Верховной Рады Украины о переходе на «зимнее время» и появлением часовой разницы во времени.

В связи с тем, что данное решение принято в ходе уже осуществляемой всеми причастными железнодорожными администрациями продажи проездных документов, возникла необходимость корректировки расписания движения пассажирских поездов, как по территории Украины, так и Беларуси, России и Литвы. При этом корректировка расписания движения поездов возможна только с 03 декабря 2011г. (с даты, с которой проездные документы не продавались).

Напомним, что предварительная продажа проездных документов на пассажирские поезда в странах СНГ и Балтии осуществляется за 45 суток до начала курсирования поезда, при наличии согласованного всеми причастными железнодорожными администрациями расписания.

В период с 30 октября 2011г. по 02 декабря 2011г. пассажирские поезда, поступающие из Украины, следуют с опозданием от 1часа до 1 часа 40 минут. В связи с этим время прибытия и отправления по станциям Белорусской железной дороги отличается от времени, указанного в проездных документах.

Информация об изменении расписания пассажирских поездов размещена на информационных стендах и табло станций, расположенных по ходу следования поездов, периодически объявляется дикторами. Кроме того, информацию о расписании этих поездов можно получить в справочных службах вокзалов и станций Белорусской железной дороги.

Дорога также обращает внимание пассажиров на то, что реализация проездных документов на пассажирские поезда международного сообщения с Украиной не приостанавливалась, также в штатном режиме осуществляется предоставление для пассажиров сервисных услуг (бронирование, предварительная продажа, реализация билетов через Интернет).- - по 02 декабря 2011 г.

Для организации продажи билетов с 03 декабря 2011 г. железнодорожными администрациями Беларуси, России, Литвы и Украины принимаются необходимые меры по разработке и согласованию расписания движения пассажирских поездов, которое вступит в действие с 03 декабря 2011г.

№ поезда, сообщение Время прибытия на конечный пункт разница До 31.10.2011 С 01.11.2011

по 02.12.2011

№85 Киев-Минск 08.35 09.45 +1.10

№93 Одесса-Минск 12.53 14.21 +1.28

№99 Симферополь-Минск 15.55 16.57 +1.02

№302/301 Адлер-Минск 06.40 08.23 +1.43

№329 Житомир-Барановичи 07.52 09.15 +1.23

№356/355 Кисловодск-Минск 06.40 08.23 +1.43

№372 Львов-Минск 09.05 10.11 +1.06

№373 Киев-Гродно 08.06 09.45 +1.39

№383 Мариуполь-Минск 20.35 22.14 +1.39

№389 Анапа-Минск 06.40 08.23 +1.43

№394/393 Симферополь-Полоцк 21.40 23.17 +1.37

№853 Чернигов-Гомель 21.15 22.46 +1.31

№855 Щорс-Гомель 21.04 22.24 +1.20

Транзитные поезда №19/20 Одесса-С.Петербург, №48/47Львов-С.Петербург, №54/53 Киев-С.Петербург, №62/61 Кишинев-С.Петербург, №311/312 Харьков-Калининград, №323/324 Харьков-Мурманск, №336/335 Днепропетровск-С.Петербург, №348/347 Мариуполь-С.Петербург следуют с возможным опозданием до одного часа.

Подробную информацию об изменении расписания движения поездов в сообщении с Украиной можно получить на жд. вокзалах, а также по тел. 105.