Аэропорт «Борисполь» завершил реконструкцию терминала «В»

Международный аэропорт «Борисполь» полностью завершил реконструкцию терминала «В».

Как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, после завершения работ площадь зоны ожидания увеличилась вдвое — до 5670 кв. м. Из них 4590 кв. м приходится на зону ожидания для пассажиров международных рейсов, 1080 кв. м - для пассажиров внутренних рейсов.

В инфраструктуре обновленной галереи также учтены все требования по обслуживанию людей с ограниченными возможностями, увеличено количество мест ожидания, добавлены новые пункты питания.

Напомним, 1 сентября была открыта зона регистрации, зона вылета и прилета пассажиров внутренних рейсов, что существенно повысило уровень качества обслуживания пассажиров, путешествующих по Украине.

Как сообщалось, в октябре 2011 года аэропорт «Борисполь» попал в пятерку самых худших аэропортов мира по версии сайта Sleepeing in Airports.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.

Международный аэропорт «Борисполь» за 8 месяцев 2011 года увеличил прием пассажиров на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 5,291 млн., обслуживание рейсов выросло на 13% - до 70,484 тыс. рейсов, количество обработанных грузов выросло на 15% - до 19,44 тыс. тонн.