Кабмин увеличил стоимость реконструкции аэропорта «Львов» на 33% - до 1,9 млрд. грн.

Правительство увеличило стоимость работ по реконструкции международного аэропорта «Львов» на 33% - до 1,894 млрд. грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, проект строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» был скорректирован 14 ноября.

Изменения в проекте предусматривают, в частности, перепланировку площадей, изменение планов по обслуживанию пассажиропотоков, сооружение дополнительных пристроек к аэровокзалу, улучшение архитектурной части и закупку нового оборудования, а также увеличение площади автостоянок на 18% - до 32,54 тыс. кв. м.

Кроме того, изменение системы безопасности и управления нового аэровокзала предусматривает внедрение сети авиационной фиксированной связи AFTN, что не было предусмотрено в предыдущем проекте.

После корректировки проекта пропускная способность аэропорта будет увеличена вдвое - до 2 тыс. пассажиров в час, площадь аэровокзала увеличится на 18% - до 48,32 тыс. кв. м.