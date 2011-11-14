21 поезд из Украины в Беларусь прибывает с опозданием из-за отмены "летнего времени"

Белорусская железная дорога предупреждает пассажиров о прибывающих с опозданием из Украины пассажирских поездах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЖД, в период с 30 октября по 2 декабря 2011 г. из Украины в Беларусь с опозданием (от 1 часа до 1 часа 40 минут) будет поступать 21 пассажирский поезд: в частности, 13 поездов, прибывающие на станции БЖД и 8 транзитных, следующих в Россию и Литву.

Как отмечает пресс-служба БЖД, это вызвано принятым 18 октября 2011 г. решением Верховной Рады Украины о переходе страны на «зимнее время» и появлением часовой разницы во времени.

В связи с тем, что данное решение было принято в ходе уже осуществляемой продажи проездных документов, возникла необходимость корректировки расписания движения пассажирских поездов как по территории Украины, так и Беларуси, России и Литвы. При этом корректировка расписания движения поездов возможна только с 3 декабря (с даты, с которой проездные документы не продавались).

Напомним, что предварительная продажа проездных документов на пассажирские поезда в странах СНГ и Балтии осуществляется за 45 суток до начала курсирования поезда.

БЖД также обращает внимание пассажиров на то, что реализация проездных документов на пассажирские поезда международного сообщения с Украиной не приостанавливалась, также в штатном режиме осуществляется предоставление сервисных услуг (бронирование, предварительная продажа, реализация билетов через Интернет) - по 2 декабря 2011 г.

С 3 декабря 2011 г. вступит в действие новое расписания пассажирских поездов, согласованное железнодорожными администрациями Беларуси, РФ, Литвы и Украины.

Справка УНИАН. Российская Федерация 3 июня отменила переход на зимнее время. В связи с этим были пересмотрены и переработаны графики движения поездов. 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла решение об отмене перехода на зимнее время. Данное решение повлекло необходимость корректировки расписания движения поездов дальнего следования и поездов, следующих транзитом через Украину. 18 октября Верховная Рада отменила ранее принятое решение об отмене перехода на зимнее время.