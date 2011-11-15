ЮЖД завершила электрификацию участка Полтава-Кременчуг-Бурты

Южная железная дорога открыла электрифицированный участок Полтава-Кременчуг-Бурты на участке Малая Перещепинская-Новые Санжары-Кременчуг, протяженность которого 94 км.

Капитальные инвестиции в электрификацию и модернизацию участка Малая Перещепинская-Кременчуг составили 731,3 млн. грн.

По расчетам специалистов «Укрзализныци», электрификация участка Полтава-Кременчуг-Бурты позволит уменьшить эксплуатационные расходы железной дороги на 110 млн. грн. ежегодно.

Электрификация направления проводилась в несколько этапов, в частности, в 2010 году ЮЖД перевела на электрическую тягу 23 км участка Полтава Южная-Малая Перещепинская, в текущем году – участок Малая Перещепинская-Кременчуг.

Электрификация участка Полтава-Кременчуг является необходимым условием для разделения грузового и пассажирского движения для внедрения скоростных пассажирских поездов. Планируется, что грузовые вагонопотоки будут направлены на другие пути.

Перевод участка Полтава-Кременчуг на электротягу позволит повысить ее пропускную способность на 25%.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года «Укрзализныця» утвердила программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы стоимостью свыше 17 млрд. грн., которая предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.