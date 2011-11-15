Янукович ожидает в АП летной погоды. Торжества во Вроцлаве проходят без него

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в настоящее время находится на своем рабочую месте в Администрации главы государства и ожидает улучшения погодных условий, чтобы вылететь в Польшу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА Дарина ЧЕПАК.

“Президент сейчас работает на Банковой”, – сказала она.

По словам пресс-секретаря, В.ЯНУКОВИЧ ожидает, когда погодные условия во Вроцлаве улучшатся и появится возможность принять его самолет.

Как сообщал УНИАН, на сегодня запланирован рабочий визит Президента в Польшу. Предусматривалось, что глава государства должен был принять участие в праздновании 200-летия Вроцлавского университета, а также провести встречу с президентами Польши и ФРГ Брониславом КОМОРОВСКИМ и Кристианом ВУЛЬФОМ.

Вылет В.ЯНУКОВИЧА в Польшу задерживается из-за тумана во Вроцлаве. Глава государства должен был отбыть в Польшу еще в 7.00, однако из-за сильного тумана во Вроцлаве вылет перенесли.

Торжества во Вроцлавском университете уже проходят. Б.КОМОРОВСКИЙ и К.ВУЛЬФ выразили сожаление по поводу того, что В.ЯНУКОВИЧ не смог принять участие в праздновании 200-летия университета. Они также выразили надежду, что В.ЯНУКОВИЧ прибудет в Польшу сразу после улучшения погодных условий.