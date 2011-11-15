В Киеве открылся международный Форум по строительству и эксплуатации автодорог

Сегодня в Киеве открылся международный Форум «АвтоДорЭкспо 2011» - главное выставочное событие автодорожной отрасли Украины. Об этом УНИАН сообщили организаторы форума - Государственная служба автомобильных дорог «Укравтодор» и выставочная компания «АККО Інтернешнл».

В экспозиции на «АвтоДорЭкспо» представлены новейшие разработки в области технологий и оборудования для строительства, ремонта, обслуживания дорог, мостов и тоннелей, инженерно-техническое оборудование, техника и cредства для организации и регулирования дорожного движения, для безопасности движения, строительные материалы и компоненты, автозаправочные комплексы, а также услуги по проектно-изыскательным работам, финансовые услуги и др.

В этом году в выставке принимают участие более 100 экспонентов из Великобритании, Греции, Испании, Италии, Германии, России, Швейцарии, Турции и Украины. Среди них мировые лидеры отрасли, такие как CFF GmbH& Co.KG,СOMAP S.r.l., FHL Group, HOFMANN GmbH, INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH, METSO MINERALS, PASS+CO BARRIER SYSYEMS GmbH, Tensar International, THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A., а также ведущие украинские компании АММАНН УКРАИНА, АСБУД-УкраИна, АТЛАС КОПКО УКРАИНА, БУДШЛЯХМАШ, ВИАКОН, ВИРТГЕН УКРАИНА, ДНЕПРОПРОМ, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, ЕВРОИЗОЛ ГЕОСИНТЕТИКС, КЛАРИАНТ КОНСАЛТИНГ АО, КОЛОР С.И.М, КОМПЛЕКТАВТОДОР, КРЕМЕНЧУЦКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН, МАГЕБА УКРАИНА, ОБЕРБЕТОН, СТиМ Украина, УКРГЕОДОР, Завод Фрегат и др.

В церемонии торжественного открытия форума приняли участие заместитель главы Государственной службы автомобильных дорог Украины, глава комиссии по реорганизации службы Евгений ПРУСЕНКО; глава правления ЧАО «Автомобильные дороги Украины» Сергей СТЕЛЬНЯКОВИЧ; главный инженер ЧАО «Автомобильные дороги Украины» Александр ВИШНЕВСКИЙ; директор «Укрдоринвест» Игорь ГАЛАЩУК; директор ГосдорНИИ Василий НАГАЙЧУК, а также директоры департаментов, начальники управления Государственного Агентства автомобильных дорог Украины.

Обращаясь к участникам и гостям форума, выступавшие отметили большое значение «АвтоДорЭкспо» для развития всей экономики страны. Они высоко оценили работу Государственной службы «Укравтодор» и выразили уверенность в углублении международного сотрудничества, которое включает обмен опытом, продвижение современных технологий для улучшения украинских автомобильных дорог.

16 ноября в рамках форума состоится научно-практическая конференция, которая всегда привлекает внимание специалистов отрасли, так как является идеальным местом для ознакомления с передовыми отечественными и зарубежными научно-техническими разработками, материалами, техникой, а также для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Как заявляют организаторы, «АвтоДорЭкспо» - это уникальная возможность для делового общения, обмена опытом, ознакомления с новейшими достижениями науки и техники. Это место встречи профессионалов, способствующее развитию международного сотрудничества, инвестиционной деятельности и интеграции Украины в мировую экономику».

C 2010 года форум проводится под патронатом Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ.

Форум будет работать с 15 по 17 ноября в Выставочном Центре "АККО Интернешнл" по адресу: Киев, проспект Победы, 40-Б (парк им. Пушкина).

Подробная информация о программе конференции – на сайте форума - http://www.avtodorexpo.com.ua/ru/text/programm