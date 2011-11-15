«Укрзализныця» в 2012-2013 гг. планирует перейти на автоматизированную продажу билетов

В 2012-2013 годах «Укрзализныця» планирует полностью ввести систему автоматизированной продажи железнодорожных билетов.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«В 2012-2013 году мы планируем выйти на 90%-ную автоматизированную продажу билетов», - сказал он.

В.КОЗАК также добавил, что система будет предусматривать продажу билетов через специальные автоматы, в которых можно будет, как получить уже оплаченный билет, так и оплатить билет при помощи банковских карточек или наличными деньгами.

Он отметил, что на сегодняшний день объем инвестиций на такую программу не определен. В то же время, «Укрзализныця» не планирует полностью ликвидировать все кассы предварительной продажи билетов.

В.КОЗАК также отметил, что система автоматический продажи железнодорожных билетов будет подразумевать развитие системы «полугодовых продаж». «Мы будем стремиться к полугодовым продажам», - сказал он.

По словам В.КОЗАКА, билеты с фиксированной датой, приобретенные за полгода до поездки, будут стоить дешевле, чем билеты, приобретенные за менее длительные сроки до поездки.

Как сообщал УНИАН, 22 июля этого года в депутатском зале центрального железнодорожного вокзала Киева состоялась презентация первой украинской автоматической кассы по продаже железнодорожных билетов.

Предполагается, что такие автоматы до конца года будут установлены на железнодорожных вокзалах областных центров Украины, а до начала Евро-2012 - на всех железнодорожных вокзалах и в помещениях крупных торговых центров.