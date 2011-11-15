«Укрзализныця» в 2012г. начнет модернизацию ж/д пути от Знаменки до Одессы

В 2012 году «Укрзализныця» планирует модернизацию железнодорожного пути от Знаменки до Одессы, предусматривающую реконструкцию семи станций, двух мостов и четырех двухпутных вставок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«В 2012 году начинаем крупнейшую модернизацию верхнего строения пути от Знаменки до Одессы», - сказал он.

По словам В.КОЗАКА, эта модернизация позволит увеличить скорость поездов в черноморские порты и увеличить оборот вагонов. «В 2012 году мы сделаем так, что в Полтаве будет браться поезд и одним локомотивом со сменной бригадой спускаться в Одессу. Это очень интересно для России, Казахстана и других стран», - сказал он.

В то же время, В.КОЗАК отметил проблему снижения транзитного грузопотока. «Транзитные грузы от нас уходят, потому что Беларусь, Россия и Казахстан создали Таможенный союз, поэтому у них нет таможни и НДС между их странами. В результате, максимальный поток грузов идет на Беларусь», - сказал он.

В.КОЗАК отметил, что модернизация пути Знаменка-Одесса, а также модернизация украинских портов позволит в 2012 году вернуть транзитный грузопоток в Украину.