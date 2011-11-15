«Укрзализныця» планирует в декабре выпустить евробонды

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует в декабре текущего года выпустить еврооблигации.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник, 15 ноября, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«У нас несколько предложений, и я думаю, в декабре мы выйдем с евробондами», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что «Укрзализныця» постоянно выходит на рынок заимствований». «Это самый надежный кредитор, который всегда возвращает деньги», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, также железные дороги Украины разместят трехлетние облигации с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму 1,8 млрд. грн. Ставка доходности по выпускаемым бумагам составит 14,5% годовых.

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

В августе текущего года железные дороги погасили облигации внутреннего займа на сумму 753,7 млн. грн.