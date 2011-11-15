КГГА утвердила проект станции скоростного трамвая “Площадь Победы” на 14 млн. грн.
Власть Киева утвердила проект строительства станции скоростного трамвая “Площадь Победы”, общая сметная стоимость которого составляет 13 млн. 637,4 тыс. грн.
Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном веб-портале Киевской городской государственной администрации.
Строительство станции “Площадь Победы” является восьмой очередью реконструкции линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до Большой Кольцевой дороги в системе легкого рельсового транспорта (ЛРТ).
Согласно утвержденному проекту, площадь застройки составляет 372 кв. г. Станция будет двухэтажной. Предусмотрено строительство двух платформ длиной 60 м каждая и общей площадью 4 тыс. 440 кв. м. Продолжительность строительства станции – 4 месяца.