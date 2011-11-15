Вроцлав. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл во Вроцлав, где проведет встречи с президентами Польши и Германии Брониславом КОМОРОВСКИМ и Кристианом ВУЛЬФОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, вылет Президента был запланирован на утро, но его отложили из-за сложных погодных условий – тумана во Вроцлаве.

Президент должен был принять участие в торжествах по случаю 200-летия Вроцлавского университета.

Президенты Польши и Германии выражали надежду, что туман спадет и Президент Украины все-таки сможет прибыть в Польшу.