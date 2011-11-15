ФАС России оштрафовала «РЖД» за необоснованный отказ выдать подвижной состав

Карачаево-Черкесское управление Федеральной Антимонопольной службы России оштрафовало ОАО «Российские железные дороги» на 112 млн рублей за необоснованный отказ выдать подвижной состав предприятие, сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

Так, общество в лице филиала «Северо-Кавказская железная дорога» без объективных технических и экономических причин отказало ООО «Черкесские строительные материалы» в предоставлении вагонов, чем нарушило условия договора об эксплуатации железнодорожного пути.

Управление ФАС России признало такие действия общества нарушением законодательства Российской Федерации о защите конкуренции.