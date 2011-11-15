Украина за 9 месяцев увеличила импорт автомобилей на 81%

Украина в январе-сентябре 2011 г. увеличила импорт легковых автомобилей на 80,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 131,514 тыс. штук (в т.ч. из стран СНГ – 31,955 тыс. штук) на общую сумму 2 млрд. 68,386 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, в январе-сентябре т.г. Украина увеличила экспорт легковых автомобилей на 33,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 32,076 тыс. штук (в т.ч. в страны СНГ – 32,043 тыс. штук) на общую сумму 226,933 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, до 74,992 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 76,5% – до 2693 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,2 раза – до 5129 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.