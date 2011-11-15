Производство тракторов в Украине увеличилось на 65%

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в январе-октябре увеличилось на 65,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 5697 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство сеялок в Украине в январе-октябре увеличилось на 85,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 4025 штук, а борон дисковых – на 80,5% – до 2854 штук.

Справка УНИАН. По информации Госстата, в 2010 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось в 3,3 раза, по сравнению с 2009 годом, до 4777 штук. Производство сеялок в Украине в 2010 году увеличилось на 76,9%, по сравнению с 2009 годом, до 2800 штук, а борон дисковых – в 2,2 раза – до 2014 штук.