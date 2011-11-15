Колесников: Украина будет заказывать по 20-25 скоростных поездов ежегодно

Украина в ближайшие 5-6 лет намерена полностью перейти на скоростное движение, и будет заказывать по 20-25 новых скоростных поездов в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что в связи с планами внедрения в Украине скоростного движения по железной дороге планируется организация производства скоростных поездов в стране. «Мы предложили и «Хюндай» согласился организовать производство в Украине. Будет ли это Крюковский завод или другой, мы пока не знаем. Украина в ближайшие 5-6 лет будет заказывать по 20-25 скоростных поездов в год. Поэтому делать их мы будем только в Украине», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ также сообщил, что «Хюндай» для Украины будет производить спальные вагоны. «Хюндай» разрабатывает по нашему заказу несколько спальных вагонов», - сказал он.

Комментируя перспективы производства скоростных поездов на Крюковском заводе, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил нерациональность использования нескольких систем скоростных поездов. «Предыдущее руководство железной дороги купило «Шкоду». Это тоже хороший поезд. Но у нас получается, что из 12 скоростных поездов уже задействовано две системы. Если мы еще будем задействовать крюковские поезда, тогда у нас будет три системы скоростного движения. Скоростное междугороднее движение должно быть построено на одной системе, тогда у нас будут меньше эксплуатационные расходы и будут дешевле билеты», - сказал он.