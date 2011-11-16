Депутаты за перекрытие движения во время проезда Президента, спикера ВР и премьера

Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовало только трое из 282 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Как известно, фракция "БЮТ-Батькивщина" в полном составе ушла из сессионного зала.

Законопроектом предусматривалось запретить перекрывать и ограничивать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильного транспорта Президента, председателя ВР и руководителя правительства.