Количество пунктов пропуска через украинско-российскую границу увеличится втрое – ФСБ

Количество пунктов пропуска через украинско-российскую границу увеличится с 53 до 150.

Об этом сказал начальник Управления пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России Владимир МОЧАЛОВ в интервью изданию «Российская газета» от 16 ноября.

В частности, В.МОЧАЛОВ напомнил, что 18 октября в Донецке было подписано три соглашения об упрощении порядка пересечения общей границы.

По словам В.МОЧАЛОВА, позитивные решения приняты по автомобильным и пешеходным пунктам пропуска.

«Мы знаем, что граница разделила во многих местах деревни и села пополам. Социальное напряжение в то время удалось снизить, разрешив проход из страны в страну местным жителям. На сегодняшний день насчитывается более ста таких мест пересечения границы, где местные жители могут посещать друг друга. Нынешние же соглашения предусматривают фактическое переоборудование таких мест пересечения в двусторонние пункты пропуска. Через них смогут ходить и ездить не только жители разделенных населенных пунктов, но и все население приграничных областей. Например, жители Белгородской области смогут пользоваться для проезда в Украину не только действующими ныне 53 пунктами пропуска, а 150», - сказал В.МОЛЧАНОВ.

Он подчеркнул, что все три соглашения беспрецедентны по содержащимся в них решениям и уровню доверия, который будет установлен между двумя странами.

«Если говорить кратко, то в них заложен основополагающий принцип: две границы - одна остановка», - отметил В.МОЧАЛОВ.

По его словам, предполагается, что российские пограничники и таможенники смогут проводить проверку граждан и досмотр автотранспорта совместно с украинскими коллегами, находясь с ними в одном здании. То есть водителю или пешеходу не придется останавливаться и проходить проверку сначала по одну сторону границы, а потом - по другую. На въезд и выезд человеку придется останавливаться всего один раз. Это сэкономит время и сделает пересечение границы максимально комфортным, уверен он.

В.МОЧАЛОВ отметил, что разработчики договоренностей понимали, что нагрузка на эти пункты пропуска увеличится, следовательно, они должны быть реконструированы и расширены.

«Все это потребует денег, и немалых», - сказал он.

Также В.МОЧАЛОВ сообщил, что соглашением, которое готовили спецслужбы России и Украины, предусмотрен еще один важный принцип - взаимного признания результатов контроля на основе высокого уровня доверия. Так, на железнодорожном транспорте проверка может осуществляться только контрольными органами государства въезда при полной или частичной передаче полномочий по осуществлению контроля контрольными органами государства выезда.

Он отметил, что по закону полагается ратификация соглашений парламентами обоих государств. Вот этот момент пока и является сдерживающим в реализации нововведений, сказал В.МОЧАЛОВ.

По его словам, сейчас ФСБ России совместно с МИД России уже готовится к представлению Соглашения «О сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе» для ратификации в Госдуме.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Донецке было подписано Межправительственное соглашение о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации. Документ предусматривает упрощение процедуры пересечения границы. В Украине речь идет о жителях Крыма, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей; в России – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края.

Реализация Соглашения позволит жителям приграничных регионов одной страны находиться на приграничных территориях другой без регистрации и заполнения миграционной карточки на период до 90 дней с момента въезда.

Также было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве во время осуществления совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе, а также Межправительственное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу.