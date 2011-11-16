В Харькове пьяный водитель иномарки протаранил маршрутку

В Харькове пьяный водитель иномарки протаранил маршрутный автобус.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском отделе ГАИ, столкновение автомобиля Volkswagen и маршрутного автобуса «Богдан» произошло 15 ноября около 11.30 на углу улиц Октябрьской революции и Рыбасовской.

Водитель автомобиля Volkswagen, не выполнив требование дорожного знака «Уступи дорогу», допустил столкновение с автобусом. В ГАИ сообщили, что водитель иномарки, мужчина 1986 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной лица, ушибами госпитализирован в больницу.

В автобусе, который обслуживал маршрут № 279, на момент ДТП пассажиров не было. Водитель, мужчина 1973 года рождения, не пострадал.