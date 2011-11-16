ВР ратифицировала соглашение о кредите в 450млн.евро на ремонт дорог на подходах к Киеву

Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины ІІ (Проект улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 338 народных депутатов из 396, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие закона нуждается в расходах средств государственного бюджета на софинансирование Проекта с украинской стороны, а также в результате этого возникнут финансовые обязательства по кредиту в сумме 450 млн. евро, предоставленному Украине Европейским инвестиционным банком. Процентная ставка - 2,5% годовых, а комиссионная – 0,25%.

Источником возвращения кредитов будут средства, которые ежегодно будут предусматриваться в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.

Срок окупаемости инвестиций в реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог на подходах к Киеву составляет 6,5 лет, что меньше нормативно-допустимого (8,3 года), а коэффициент экономической эффективности капиталовложений 0,16 больше нормативно-допустимого (0,12).

Кредитные ресурсы на реализацию Проекта на протяжении 2011-2015 годов в сумме 900,0 млн. евро необходимо будет вернуть на протяжении 2016–2036 годов.